Некоторые жители Колоницы останутся в понедельник без воды

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Потребители, проживающие на улицах Теилор и Фынтына луй Раду в коммуне Колоница, могут остаться без воды в понедельник, 12 августа. Подача воды будет приостановлена с 09.00 до 17.00.

По информации АО „Apă-Canal Chişinău”, в связи с проведением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, которое приведёт к прекращению водоснабжения на указанных улицах, передаёт ipn.md. По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.