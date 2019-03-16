Некоторые жители Колоницы останутся без воды в понедельник

Некоторые жители Колоницы останутся без воды в понедельник

О предстоящих отключениях, связанных с проведением работ по разветвлению нового водопровода, сообщает поставщик услуги. 

В частности, в понедельник, 18 марта, с 09.00 без воды в кране останутся жители домов, расположенных по улице Мирча чел Бэтрын в Колонице. Отключения продлятся до 17.00.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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