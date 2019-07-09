Некоторые жители Кодру останутся в среду без воды

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Потребители из пригорода Кодру останутся без водопроводной воды в среду, 10 июля. Её подача будет приостановлена с 09.00 до 20.00.

Как сообщает АО „Apă-Canal Chişinău”, отключения планируются на следующих улицах:

Малиновского, Рэдэуцану, Аблов, Чиботару, пер. Рэдэуцану, пер. Молоканилор, Молоканилор, пер. Скиноаса, Еминеску, Александри, Скиноаса Ноуэ, Друмул Скиноасей, Драгомирна, Олимпика, пер. Олимпика, Скиноаса Вале, Вырнав, Сулак, Ситарулуй, пер. Ситарулуй.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.