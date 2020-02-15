Некоторые жители Кишинёва останутся в субботу без света

Некоторые жители Кишинёва останутся в субботу без света

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в субботу, 15 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

  • ул. А. Щусев 96, 99, 100, 101, Букурешть 9999, К. Стере 999, М. Чеботарь 6,8А, М. Когылничану 70,76, Н. Йорга 18 – с 09:10 до 17:00. 

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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