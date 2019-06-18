Некоторые жители Кишинёва останутся в среду без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуг.

Столичные потребители, проживающие на улице Индепенденцей, 1А, 32, 24 и на шоссе Мунчешть, 798, останутся без воды в среду, 19 июня. Отключения запланированы на период с 09.00 до 15.00, когда будет производиться замена кранов и водомеров, передаёт ipn.md.

Также в среду, с 09.00 до 17.00, АО „Apă-Canal Chișinău” будет проводить плановые работы. В связи с этим подача воды будет прервана на улицах Александру чел Бун, 108/1, 126, 126/1, А. Панн, 1a, Бэнулеску-Бодони, 57/1, Св. Илие и Крамей.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.