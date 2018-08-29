Некоторые жители Кишинёва останутся в среду без света

Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 29 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Сектор Ботаника:

– ул. Градина Ботаника 2, Мунчешть 255, 400, 400/1, 401/1, 402, 404, 406, 406/1, Н. Грэдеску 15-23, Подишулуй 8-16, Салкымилор 18, 31 – 09:00 – 17:00.

Сектор Буюканы:

– ул. 27 Марта 9, 10, 14/3, 15, пер. Бариера Скулень 12, 12A, 14, 43, Каля Ешилор 61/1, Кэлэраш 22-78, 23-67, пер. Кэлэраш 1A, Милано 3/1, 52, 54, 56, Цэрыний 82 – 09:10 – 19:00;

– ул. Иоана Раду 29, В. Лупу 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – 09:00 – 17:00.

Сектор Центр:

– ул. 31 Августа 105, Букурешть 13, 51, 60, 64, 65, 67, Эминеску 31, 33, 35, 42, 42/1, 42/2, 44/1, В. Пыркылаб 42, 43, 44, 48 – 09:00 – 18:00.

Сектор Чеканы:

– ул. Албэстреле 1, 2-10, 9-11, Армонией 1-7, 2-8, И. Думенюк 17-31, 38, 9999, Г. Гимпу 1-23, Илие Кошану 6-26, 9, Иришилор 1-7, Мирча чел Бэтрын 38, 44, 46, 40/1, 42/1, 44/1, 42/2, Н. М. Спэтару 25/4, Поенилор 1-3, 2-8 – 09:10 – 13:00.

Сектор Рышкановка:

– бул. Москова 1/1 – 09:00 – 13:00;

– ул. Богдан Воевод 2, бул. Москова 1/2 – 13:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.