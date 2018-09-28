Некоторые жители Кишинёва останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 27 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Сектор Ботаника:

– бул. Дачия 12, 12/1, 12/2, 14, ул. Христо Ботев 19/6, 19/7 – 09:00 – 18:00.

Сектор Центр:

– ул. Измаил 31, 33, Штефан чел Маре 65, 67, Тигина 34, 67 – 13:00 – 17:00.

Сектор Чеканы:

– ул. А. Руссо 24, 24/1, 24/2, 24A, 26/2, 28, Джинтэ Латинэ 11/1, 11/3, 11/4, 13, 13/1 – 09:10 – 16:00;

– ул. Узинелор 186/5, 188, 198, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214 – 09:10 – 12:00.

Сектор Рышкановка:

– ул. 8 Марта 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор 76-98, 102, 149-193 – 09:25 – 18:00;

– ул. К. Стамати 12-16, Ион Дончев 2-22, Моара Рошие 3, 5, З. Арборе 1-7, 2-6, пер. З. Арборе 3/1, 4, 7, 7A – 09:15 – 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.