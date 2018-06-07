Некоторые жители Кишинёва останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 7 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:1.

1. Сектор Ботаника:

– ул. Титулеску 16 – 09:00 – 18:00;

2. Сектор Ботаника, ком. Бэчой:

– ул. Бэчой, Бируинца, Кэлэторилор, Четатя Албэ, Афанасие, Кишинэулуй, Друмул Виилор, Флорилор Далбе, Мэрцишор, Тестемицану, Плопилор, Скиноаса, Штефан чел Маре – частично 09:30 – 17:30;

3. Сектор Буюканы:

– ул. Алба Юлия 160-184, 9999, Ксенопол 21-31, 22, Гибу, 7/1, 4, Сучава 139, Сучевица 9999 – 13:00 – 17:00;

– ул. Чиботарь 20, площадь Великого национального собрания 9001, Штефан чел Маре 103/2, 103, 999, 9003, 9999 – 09:00 – 17:00;

– ул. Лупу 34/1 – 10:00 – 17:00;

4. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Костюжень, Думбравей, Гутуилор – частично 09:30 – 17:00;

– ул. Виеру 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – частично 09:30 – 18:00;

5. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 41, 59, L.Rebreanu 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 – 09:20 – 18:00;

6. Сектор Рышкановка:

– ул. Каля Орхеюлуй 109/3, 115, Чевкарь 2/5, 9999, Грэтиешть 18-56, 19-51, 999, Соколень 2, 2/1, пер. Студенцилор 7/3 – 09:25 – 17:25;

– ул. Крынгулуй 1, 3, 5, Д. Рышкану 20/3, 9001, 9002, Акад. Сахаров 6 – 09:00 – 19:00;

– ул. Дончев 35A, Заикин 1-7, 12-14, Витязул 62, пер. Св. Андрей 1-43, 2-60 – 09:00 – 17:00;

– ул. Соколень 31 – 09:10 – 17:00;

7. Сектор Рышкановка, с. Хулбоака:

– ул. Канна, Негруцци, Мария Дрэган, Эминеску, Св. Винерь, Штефан чел Маре, Александри, 31 августа – частично 08:30 – 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.