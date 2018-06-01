Некоторые жители Кишинёва останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 1 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света в промежутке времени, указанного ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Сектор Ботаника:

– ул. Минск 2 – 09:00 – 11:00;

2. Сектор Буюканы:

– ул. Барбу Лэутару 9B, Кока 11B, 19/1, 21, 23, 23A, 23/1, Иоана Раду 1-11, 2-12, Лэтэрецу 1-39, 2-46, Чайковский 1A, Штефан Няга 22 – 09:00 – 17:00;

– ул. Бисеричий 11, 15, 25, 28/10, пер. Бисеричий 15, Г. Кодряну 69/2, 77, 77/1, 77A, 79/1, 89, Драгомирна 23, 28, 29, 30/1, 50A, Скитулуй 1B, 1/6, 1/11, 3B, 5, 19 – 09:20 – 19:00;

– ул. Топырчану 1-25, 2-20, Некулче 7-55, 14-28 – 09:30 – 17:00;

– ул. Коробан 1-37, 2-32, Бэлческу 1-23, 2-32, Сучевица 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций 1-13, 2-6 – 08:00 – 19:00;

3. Сектор Буюканы, г. Дурлешть:

– ул. Ателиерилор, Кантиней, Картуша, Дурлешть, Тестемицану, Тинеретулуй, пер. Тинеретулуй 8 – частично 09:30 – 17:00;

4. Сектор Буюканы, г. Ватра:

– ул. Ион Прункул 1/1, 9004, 9005, 9003/1 – частично 09:00 – 17:00;

5. Сектор Центр:

– Хынчештское шоссе 44, Гурие Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-140 – 13:00 – 17:00;

– ул. Щусева 42-46, 43-47, 58-60, Эминеску 30, 38,Александри 95, Пыркэлаюб 18-26 – 09:30 – 13:00;

6. Сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Виеру 43/3, 49A, 53/3, 54, 55, 55/1,2 – частично 09:30 – 18:00;

7. Сектор Чеканы:

– ул. Кэрэмидарилор 41, 59, Ребряну 22-38, 31, 49-125, Св. Параскива 22 – 09:20 – 18:00;

– ул. Игорь Виеру 15/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 19/1, Милеску Спэтару 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7 – 11:00 – 12:00;

– ул. Игорь Виеру 16/1 – 09:30 – 12:00;

– ул. Милеску Спэтару 15 – 12:00 – 14:30;

– ул. Милеску Спэтару 19/3 – 14:30 – 17:00;

– ул. Волунтарилор 9, 10, 10A, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/3, 999 – 09:00 – 11:00;

8. Сектор Рышкановка, с. Хулбоака:

– ул. Канна, Негруцци, Мария Дрэган, Эминеску, Св. Винерь, Штефан чел Маре, Александри, 31 августа – частично 08:30 – 19:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу Поддержки Клиентов по телефону круглосуточной службы 022-43-11-11.