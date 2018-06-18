Некоторые жители Кишинёва и его пригородов останутся сегодня без электричества

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 8 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, света не будет по следующим адресам в Кишиневе:

Кишинёв, сектор Ботаника:

– бульвар Дечебал 3, 6, 6/1, 6/2, 6/4 – 09:26 – 19:00;

– ул. Минск 33A, Плаюлуй 6-8, 18, 28-50, 11-35, переулок Плаюлуй 5, Рига 1-7, 17, 10-38, Талин 13 – 09:00 – 19:00.

Кишинёв, сектор Буюканы:

– ул. Каля Ешелор 9, 9/2 – 13:00 – 17:00;

– ул. Каля Ешелор 9/3 – 09:00 – 13:00.

Кишинёв, сектор Буюканы, г. Дурлешты:

– ул. Картуша, Фатарилор, Н. Димо, переулок Н. Димо, Плопилор, 1, 2 и 3 переулок Плопилор, Александру чел Бун, Алексей Матеевич, Дурлешть, Г. Асаки, И. Солтыс, Извоарелор, переулок Извоарелор, Ливезилор, Н.М. Спэтару, переулок Н. М. Спэтару, Редиул Маре, В. Лупу – частично 09:00 – 14:00.

Кишинёв, сектор Центр:

– ул. А. Щусев 90, 97, Д. Кантемир 5, М. Чиботарь 6, 8, М. Когылничану 70, 76, 80, 85, Б. Бодони 11, Н. Йорга 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18/1 – 09:00 – 17:00;

– ул. Сихаструлуй 79A, 42, 9003, 9990, Св. Штефан 21, 23, 43 – 09:30 – 17:30.

Кишинёв, сектор Центр, г. Кодру:

– ул. Аллея Верде, Бужорилор, 1, 3 и 5 переулок Бужорилор, Бусуекулуй, 1 переулок Бусуекулуй, 7 и 8 переулок Кобзарилор, Кодру, 1 и 2 переулок Колиней, Костюжень, Ливэдарилор, 1 и 2 переулок Отрадный, Пэдурилор, 1 переулок Пэдурилор, 1 переулок Плаюлуй, Помикулторилор, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 переулки Помикулторилор, Препелицей, Скиноаса-Деал, 1, 2, 3 переулки Скиноаса-Деал, Св. Мария, Св. Мартири Брынковень, Св. Штефан, Сихаструлуй, 1, 2, 3, 4 переулки Сихаструлуй, Витикулторилор – 09:30 – 17:30;

– ул. Костюжень, Думбрава, Гутуилор – 09:00 – 17:00;

– ул. Костюжень 5, Гренобле 9999 – 09:00 – 17:00.

Кишинёв, сектор Чеканы, ком. Колоница:

– ул. Б. П. Хашдеу, Будешть, Мария Дрэган, Мирча чел Бэтрын, Стежарилор, Штефан чел Маре, Тинеретулуй, Тохатин, В. Александри, 31 Августа – частично 09:00 – 18:00.

Кишинёв, сектор Рышкановка:

– ул. Антон Панн 19, Колина Пушкин 4, 8A, И. Прункул 2-24, 3, 9, 13, Б. Бодони 20, 9001, 9005, 9006, П. Рареш 33, 35, 37 – 09:00 – 18:00.

Кишинёв, сектор Рышкановка, г. Крикова:

– ул. Кишинэулуй 124 – 15:00 – 17:00.

Кишинёв, сектор Рышкановка, ком. Чиореску:

– ул. М. Когылничану 1 (юридические пользователи) – частично 15:00 – 17:00.

Кишинёв, сектор Рышкановка:

– село Фэурешть – 15:00 – 17:00;

– село Пашкань (юридические пользователи) – 15:00 – 17:00.

Кишинёв, сектор Рышкановка, с. Хульбоака:

– ул. 31 Августа, Агрикола, Алба Юлия, Александру чел Бун, а. Матеевич, Букурией, Канна И., К. Негруци, Дечебал, Фынтынилор, Фруктелор, Г. Кошбук, Хулбоака, И. Крянгэ, переулок И. Крянгэ, И. Ватаману, Лучафэрул, М. Драган, М. Еминеску, М. Садовяну, М. Витязул, М. Костин, О. Гога, Приетенией, Редиулуй, Св. Винерь, Штефан чел Маре, Теилуй, Тинеретулуй, Цэриний, В. Александри, В. Микле – 09:00 – 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.