Некоторые жители Кишинёва и одного из его пригородов останутся завтра без воды

О плановых отключениях предупреждает поставщик АО Apă-Canal Chişinău.

Так, во вторник, 5 июня, без воды останутся жители, проживающие по адресу ул. Будей 2/4, сектор Чеканы. Отключение произойдёт в промежутке между 09:00 – 14:00.

Кроме этого, в связи с проведением плановых работ на улице Сфатул Цэрий в столичном пригороде Сынжера поставщик вынужден приостановить водоснабжение в промежутке времени между 09:00 – 13:00. Кроме этого, воды не будет на следующих улицах Сынжеры: Нукарилор, Дачией, Донич, Мунчешть, М. Еминеску, А. Матеевич, Деалул Леулуй, Шляхул Пухоюлуй, Крэсеску, Сфатул Цэрий, Миорица, Фынтына Скинулуй.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.