Некоторые жители Кишинева останутся в среду без воды в кране

В связи с проведением работ по замене кранов и водомеров АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды в среду, 12 сентября, по ряду адресов в Кишиневе.

Так, с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся кишиневцы, проживающие по адресам:

Ион Крянгэ, 22/1, 22/2, поликлиника;

Цэрыней, 107, включая дробные дома;

Николае Костин, 61, 63, 65, включая дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.