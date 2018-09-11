Некоторые жители Кишинева останутся в среду без воды в кране

Некоторые жители Кишинева останутся в среду без воды в кране

В связи с проведением работ по замене кранов и водомеров АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды в среду, 12 сентября, по ряду адресов в Кишиневе. 

Так, с 09.00 до 15.00 без воды в кране останутся кишиневцы, проживающие по адресам:

  • Ион Крянгэ, 22/1, 22/2, поликлиника;
  • Цэрыней, 107, включая дробные дома;
  • Николае Костин, 61, 63, 65, включая дробные дома. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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