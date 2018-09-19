Некоторые жители Кишинева останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 19 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Ботаника, г. Сынжера:

– ул. Донич, Матеевич, Штефан чел Маре, Кишинэулуй, Дялул Леулуй, Эминеску, Мунчешть, Пэчий – частично 09:15 – 19:00;

– ул. Штефан чел Маре, Негруцци, Хорелор, Дамиан, Костин, Орхеюлуй, Заднипру, Дойнелор – частично 09:30 – 19:00;

2. Буюканы:

– ул. Иоана Раду 29, Лупу 42/2, 42/5, 42A-Z, 42, 46/4, 85 – 09:00 – 17:00;

3. Буюканы, г. Ватра:

– ул. Феровиарелор, Фынтыницей, Грэдинилор, Тинереций – частично 09:00 – 17:00;

– ул. Лучафэрул, Штефан Водэ, Эминеску – частично 09:00 – 17:00;

4. Буюканы, с. Думбрава:

– ул. Бот Михаил, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Иоан Ботезаторул, Чиботарь, Садовяну, Митр. Петру, Приетенией, Рарештий, Св. Георге, Теилор, Виерул, Зэвойулуй – частично 09:00 – 18:00;

5. Буюканы, ком. Трушень:

– ул. 27 августа, Кантемира, Кошбук, Фрунзе, Прекупа – частично 09:35 – 18:00;

6. Центр:

– ул. Асаки 13, 19B, 19-23, 34-48, 9001, Ломоносова 39, 39/1, 39A, 41 – 11:00 – 19:00;

7. Центр, г. Кодру:

– ул. Сихаструлуй – частично 09:30 – 17:30;

8. Рышкановка:

– бул. Москова 10/1, 10/2, 8 – 13:00 – 17:00;

– ул. 8 марта 74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор 76-98, 102, 149-193 – 09:15 – 18:00;

– ул. Стамати 12-16, Дончев 2-22, Моара Рошие 3, 5, Замфир Арборе 1-7, 2-6, пер. Замфир Арборе 3/1, 4, 7, 7A – 09:25 – 18:00;

– ул. Матей Басараб 10 – 09:00 – 13:00;

9. Рышкановка, г. Крикова:

– ул. 31 августа 1989, Албишоара, Руссо, Матеевич, Букурия, Кишинэулуй, пер. Кишинэулуй 2, пер. Кишинэулуй, Чореску, Крикова, Дачия, Дечебал, пер. Дечебал, Дойна, Флорилор, Титов, Крянгэ, Якир, Гагарина, Либертэций, Ливезилор, Лучафэрул, Луговая, Эминеску, Минерилор, Миорица, Дософтей, Нукарилор, Ренаштерий, Лазо, Штефан чел Маре, Штефан Нягэ, Тинеретулуй, Александри, Ветеранилор, Виилор, пер. Виилор – частично 09:00 – 17:00;

– ул. Буребиста, Кишинэулуй, Флорилор, Нукарилор, Петру Унгуряну, Лазо – частично 09:00 – 18:00;

10. Рышкановка, ком. Грэтиешть:

– ул. 1 мая, 31 августа 1989, 8 марта, Алба Юлия, Албишоара, Руссо, Александру чел Бун, Донич, Плэмэдялэ, Матеевич, Мурешану, Хышдеу, Главан, Буковиней, Каля Орхеюлуй, Карманов, Каталан, Чишмелелор, Брынкушь, Стере, Теодорович, Драгош Водэ, Друмул Аледжей, Друмул Петриканилор, Думбравий, Фынтынилор, Флорилор, Фруктелор, менюк, Гратиешть, Гратий Штефан, Грибов, Уреке, пер. Уреке, Грыулуй, Индепенденцей, Иоан Водэ, Крянгэ, Солтыс, Ватаману, Истрати, Извоарелор, Ливезилор, Мэрцишор, Садовяну,Витязул, Миорица, Костин, Мовилэ, Лабиш, Спэтару, Тестемицану, Олимпикэ, Петрикань, пер. Петрикань, Приетенией, Примаверий, Думенюк, Редиулуй, Салкымилор, Св. Трейме, Сучава, Штефан чел Маре, Тинеретулуй, Цэриний, Александри, Микле, Виилор, Маяковский, пер. Маяковский, Четатя Албэ, Порумбеску, Дечебал, Лучафэрул, Дрэган, Нукарилор, Эминеску, Гагарина, Кантемир, Кошбук – частично 09:05 – 17:05.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.