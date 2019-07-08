Некоторые жители Кишинева останутся без воды во вторник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением запланированных работ компанией “Gas Natural Fenosa”, 9 июля, с 09.00 до 17.00 ожидается отключение электроэнергии, что приведет и к прекращению водоснабжения по адресам:

Мирчешть, 23/1, 8-58, в том числе дробные дома;

Балканское шоссе, 7.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.