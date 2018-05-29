Некоторые жители Кишинева останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги АО Apă-Canal Chişinău.

Так, в связи с проведением плановых работ ожидается временное прекращение подачи воды в домах по адресам: ул. Садовяну, 4/13 и ул. Садовяну, 4/1. Отключения продлятся с 09.00 до 13.00.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.