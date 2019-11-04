Некоторые жители Кишинева останутся без воды в кране во вторник

Некоторые жители Кишинева останутся без воды в кране во вторник

В связи с выполнением плановых работ во вторник, 5 ноября, с 09.00 до 20.00 будет отключена подача воды по ряду адресов в столице. 

В частности, временно без воды в кране окажутся жильцы домов, расположенных по улицам:

  • М. Басараб, 8, 8/2, 10/3;
  • Московский проспект, 14/2. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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