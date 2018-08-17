Некоторые жители Кишинева останутся без воды в кране в субботу

Некоторые жители Кишинева останутся без воды в кране в субботу

Об этом сообщает поставщик услуги, АО Apă-Canal Chişinău. 

Так, в субботу, 18 августа, с 10.00 до 15.00 без воды в кране останутся потребители, проживающие в домах по следующим адресам:

– улица Варшавская, 1-9; 2;
– улицы Рижская и Софийская;
– II Львовский переулок, 83 – 89;
– III Львовский переулок.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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