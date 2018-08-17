Некоторые жители Кишинева останутся без воды в кране в субботу

Об этом сообщает поставщик услуги, АО Apă-Canal Chişinău.

Так, в субботу, 18 августа, с 10.00 до 15.00 без воды в кране останутся потребители, проживающие в домах по следующим адресам:

– улица Варшавская, 1-9; 2;

– улицы Рижская и Софийская;

– II Львовский переулок, 83 – 89;

– III Львовский переулок.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.