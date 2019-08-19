Некоторые жители Кишинева и пригородов останутся без воды в кране во вторник

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно отключенными от воды во вторник, 20 августа, с 09.00 до 20.00, окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Алба-Юлия, 184, включая дробные дома;

О. Гибу, 2-4, 7, включая дробные дома;

Н. Костин, 59-61, включая дробные дома.

Кроме того, с 09.00 до 15.00 временно останутся без воды и жильцы сел Тогатино и Келтуиторь, входящих в состав муниципия.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.