Некоторые жители Кишинева и пригорода Ватра останутся в четверг без воды в кране

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с заменой кранов и водомеров в четверг, 24 октября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Ватра: ул. Мэрцишор, И. Крянгэ, Грэдилор, “Бриз”;

Аэродромулуй, 10,15/1,23/1,22,a,b;

Д. Рышкану;

М. Басараб, 16, 16/1;

М. Костин, 19/6;

Киев, 16/3, 16/4;

А. Руссо, 4,6,8/1;

Н. Зелинского, 44, 38/3;

Роз, 31/4;

Дечебал, 70.

В то же время с 11.00 до 17.00 возможно отключение электричества, что приведет к отключению воды по адресу:

М. Садовяну, 2, 2/5, 2/6.