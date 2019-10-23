Некоторые жители Кишинева и пригорода Ватра останутся в четверг без воды в кране

Некоторые жители Кишинева и пригорода Ватра останутся в четверг без воды в кране

Об этом сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с заменой кранов и водомеров в четверг, 24 октября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

  • Ватра: ул. Мэрцишор, И. Крянгэ, Грэдилор, “Бриз”;
  • Аэродромулуй, 10,15/1,23/1,22,a,b;
  • Д. Рышкану;
  • М. Басараб, 16, 16/1;
  • М. Костин, 19/6;
  • Киев, 16/3, 16/4;
  • А. Руссо, 4,6,8/1; 
  • Н. Зелинского, 44, 38/3;
  • Роз, 31/4; 
  • Дечебал, 70. 

В то же время с 11.00 до 17.00 возможно отключение электричества, что приведет к отключению воды по адресу:

  • М. Садовяну, 2, 2/5, 2/6. 
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