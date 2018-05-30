Некоторые жители Кишинева и пригорода Гидигич останутся завтра без воды

Об этом сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением плановых работ в четверг, 31 мая, с 09.00 до 15.00 от подачи воды будут отключены жильцы дома по адресу Измаил, 86.

Кроме этого, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы целого ряда улиц в пригороде Гидигич: А. Матеевич, Пэчий, М. Костин, Нукарилор, Миорица, Алба-Юлия, Л. Деляну.

Поставщик услуги приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.