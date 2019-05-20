Некоторые жители Кишинева и пригорода Гидигич останутся во вторник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ по улице Ботаника Веке, во вторник, 21 мая, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Сармизеджетуса, 18, 48, включая дробные дома;

Ботаника Веке;

Куза-Водэ, 3/2a; 5-11, включая дробные дома.

В то же время с 09.00 до 16.00 не будет воды по адресу:

А. Дога, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8.

Кроме того, с 09.00 до 17.00 воду отключат и в пригороде Гидигич по улицам: Поноарелор, Валя Кымпией, Е. Буков, Дойна, Шт. Няга, А. Донич, М. Фрунзе, Комуна де Парис, И. Солтыс, Б. Главан, Штефан чел Маре.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.