Некоторые жители Кишинева и пригорода Думбрава останутся без электричества в субботу

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, обесточенными, в частности, окажутся жильцы домов, расположенных по адресам:
Центр:
– Фередеулуй, 4 – с 09:00 до 17:00.
Сектор Буюканы, пригород Думбрава:
– Бот Михаил, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Иоан Ботезаторул, М. Чиботарь, М. Садовяну, Митр. Петру, Приетенией, Рарештий, Сф. Георге, Теилор, Виерул, Зэвоюлуй – частично с 09.00 до 18.00.
Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства. Более подробную информацию можно узнать в Службе поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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