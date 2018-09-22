Некоторые жители Кишинева и пригорода Думбрава останутся без электричества в субботу

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, обесточенными, в частности, окажутся жильцы домов, расположенных по адресам:

Центр:

– Фередеулуй, 4 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы, пригород Думбрава:

– Бот Михаил, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Иоан Ботезаторул, М. Чиботарь, М. Садовяну, Митр. Петру, Приетенией, Рарештий, Сф. Георге, Теилор, Виерул, Зэвоюлуй – частично с 09.00 до 18.00.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства. Более подробную информацию можно узнать в Службе поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.