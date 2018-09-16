Некоторые жители Кишинева и его пригородов останутся без воды в понедельник

О плановых отключениях услуги предупреждает поставщик.

Так, в связи с запланированными компанией “Gas Natural Fenosa” работами в понедельник, 17 сентября, с 09.00 до 17.00 возможно отключение электроэнергии, что приведет и к отключению воды по адресу улица Ион Крянгэ, 53. По этой же причине в понедельник возможно отключение воды в коммуне Ставчень и селе Гоянул Ноу.

В то же время в связи с проведением плановых работ в селе Гидигич в понедельник с 09.00 до 15.00 не будет воды и у жильцов домов по следующим адресам в данном населенном пункте:

– ул. Матеевич 2-14, ул. Сфатул Цэрий, ул. Друмул Быкулуй, ул. Штефан чел Маре, ул. Дечебал, ул. Гагарина, ул. Крянгэ, ул. Эминеску ул. Микле, ул. Некулче, ул. Пушкина, ул. 9 мая.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.