Некоторые жители Каушанского и Хынчештского районов останутся без света

Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 21 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Так, обесточенными окажутся жильцы следующих населённых пунктов.
Каушаны:
– с. Опач – частично с 09:00 до 19:00.
Хынчешть:
– с. Бобеика, с Дахнович – частично с 08:15 до 21:00;
– с. Бужор – частично с 08:30 до 21:00;
– с. Данку – частично с 08:15 до 21:00.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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