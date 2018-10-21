Некоторые жители Каушанского и Хынчештского районов останутся без света

Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 21 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы следующих населённых пунктов.

Каушаны:

– с. Опач – частично с 09:00 до 19:00.

Хынчешть:

– с. Бобеика, с Дахнович – частично с 08:15 до 21:00;

– с. Бужор – частично с 08:30 до 21:00;

– с. Данку – частично с 08:15 до 21:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.