Некоторые жители Каушан и Хынчешт останутся в воскресенье без света

0

Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 26 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Каушанах:

с. Чуфлешть – частично с 08.30 до 20.00.

Не будет света и в некоторых домах в Хынчештах:

г. Хынчешты: пер. Буковина, ул. Флорилор, И. Крянгэ, М. Еминеску, П. Мовилэ, Н. Гоголя, Т. Шевченко, Трандафирилор – частично с 08.30 до 20.30;

с. Богичень, с. Ивановка – частично с 08.15 до 20.30.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.