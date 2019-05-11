Некоторые жители Каушан и Хынчешт останутся в субботу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 11 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Каушанах:

с. Чуфлешть – частично с 10.30 до 19.30.

Не будет света в некоторых домах в Хынчештах:

г. Хынчешты – ул. Флорилор, И. Крянгэ, М. Еминеску, П. Мовилэ, пер. Буковина, Н. Гоголя, Шевченко, Трандафирилор – частично с 08.30 до 20.00;

с. Калмацуй – частично с 08.15 до 20.00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.