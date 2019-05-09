Некоторые жители Каушан и Хынчешт останутся в четверг без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в четверг, 9 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Каушанах:

с. Чуфлешть – с 10:30 до 19:30.

Не будет света у в некоторых домах в Хынчештах:

Хынчешты – ул. Флорилор, Крянгэ, Еминеску, Мовилэ, пер. Буковина, Гоголя, Шевченко, Трандафирилор – с 08:30 до 20:00.

с. Калмацуй – с 08:15 до 20:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.