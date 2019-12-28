Некоторые жители Каушан, Хынчешт и Штефан-Водэ сегодня останутся без света

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Premier Energy Distribution сообщает, что в субботу, 28 декабря, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии по адресам и в промежутках времени, указанных ниже.

Каушаны:

с. Заим: ул Алексей Матеевич, Б.П. Хашдеу, Ботна, Дософтей, Фынтына Алба, И. Крянга, Марианка де Сус, М. Эминеску, Пьетре Векь, Подишулуй, Подул Алб, Штефан чел Маре, Заим – частично с 09:00 – 15:00;

с. Марианка де Сус – частично с 09:00 – 15:00;

с. Кырнэцень – частично с 10:00 – 11:30.

Хынчешты:

с. Лэпушна: ул. Бахмета, 50 лет Октября 952 – частично с 08:30 – 17:00.

Штефан-Водэ:

с. Слобозия: ул. А. Пушкин, А. Донич, А. Матеевич, пер. Б. Главан, Колхозная, пер. Д. Кантемир, Г. Котовский, Ю. Гагарин, М. Эминеску, Примэверий, Р. Варан, Слобозия, пер. Селиште, Штефан чел Маре, Штефан Водэ, Трандафирилор, В. Жуковский – частично с 09:00 – 13:00.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону круглосуточной службы: 022-43-11-11.