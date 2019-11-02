Некоторые жители Кагула и Комрата останутся в субботу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 2 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Кагул:

с. Слобозия Маре: ул. Извоарелор, М. Фрунзе, Мирча чел Бэтрын – частично с 09:35 до 19:35.

Комрат:

с. Конгаз: ул. Котовского, Калинина, Ленина, Молодёжная, Октябрьская, Охотничья, пер. Охотничий, Садовая, Кирова, Лазо, Ворошилова – частично с 10:00 до 16:30.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.