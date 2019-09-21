Некоторые жители Кагула и Хынчешт останутся в субботу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 21 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Кагул:

с. Пелиней – частично с 09:00 до 19:00.

Хынчешты:

с. Сэрата Галбенэ: ул. Грэдинилор, Котовского, Хынчешть, Крянгэ, Садовяну, Ватутин, Сэрата Галбенэ, Лазо, Штефан чел Маре, 31 Августа – частично с 09:00 до 20:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.