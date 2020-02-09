Некоторые жители Хынчештского района проведут воскресный день без света

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Premier Energy Distribution сообщает, что в воскресенье, 9 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии по адресам и в промежутках времени, указанных ниже.

Хынчешты:

с. Пашкань – частично с 08:30 до 20:00.

с. Кэрпинянка, с. Валя Флорий – частично с 08:30 до 20:00.

с. Чучулень: ул. Штефан чел Маре, Чучулень, Тинереций – частично с 09:00 до 19:00.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону круглосуточной службы: 022-43-11-11.