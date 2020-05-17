Некоторые жители Хынчешт останутся в воскресенье без света

Некоторые жители Хынчешт останутся в воскресенье без света

Premier Energy Distribution сообщает, что в воскресенье, 17 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии по адресам и в промежутках времени, указанных ниже.

г. Хынчешты:

  • ул. Александру чел Бун, М. Чеботарь, пер. М. Чеботарь, М. Хынку, М. Морару, Приетения, Св. Мария – частично с 09.00 до 20.00;
  • ул. А. Бернардацци, Б. Главан, Кодрилор, К. Негруцци, Хайдукулуй, И. Некулче, пер. Император Траян, М. Фрунзе, М. Хынку, Мит. Варлаам, Нагорная, Н. Некрасов, Пэчий, пер. Пионерский, П. Чайковский, Мерешенилор, Штефан-Водэ, пер. Штефан-Водэ – частично с 08.15 до 20.00. 

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