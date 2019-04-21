Некоторые жители Хынчешт останутся без света в воскресенье

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Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 21 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Хынчештах:

Хынчешты – ул. 31 Августа, Алба-Юлия, Кэлинеску, Крянгэ, Еминеску, Гоголя, Трандафирилор, Александри, Микле – с 08:30 до 20:00.

с. Калмацуй – с 08:15 до 20:00.

с. Онешты – с 08:30 до 20:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.