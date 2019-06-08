Некоторые жители Хынчешт и Каушан останутся без света в субботу

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 8 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Каушанах:
- с. Заим – частично с 09.30 до 20.00.
Не будет света и в некоторых домах в Хынчештах:
- г. Хынчешты – пер. Буковина, ул. Грэдинилор, И. Крянгэ, М. Кэприяна, М. Еминеску, П. Мовилэ, Н. Гоголя, В. Александри – частично с 08.30 до 21.00;
- с. Богничень, с. Дрэгушень– частично с 08.15 до 21.00.
За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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