Некоторые жители Хынчешт и Каушан останутся без света в субботу

Некоторые жители Хынчешт и Каушан останутся без света в субботу

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 8 июня, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Каушанах:

  • с. Заим –  частично с 09.30 до 20.00.

Не будет света и в некоторых домах в Хынчештах:

  • г. Хынчешты – пер. Буковина, ул. Грэдинилор, И. Крянгэ, М. Кэприяна, М. Еминеску, П. Мовилэ, Н. Гоголя, В. Александри – частично с 08.30 до 21.00;
  • с. Богничень, с. Дрэгушень– частично с 08.15 до 21.00.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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