Некоторые жители Хынчешт и Яловен проведут субботний день без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в субботу, 7 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии по адресам и в промежутках времени, указанных ниже.

Хынчешты:

г. Хынчешты: ул. А. Бернардацци, Кодрилор, Хайдукулуй, пер. Траян, М. Хынку, М. Варлаам, Н. Некрасов, пер. Пионерский, П. Чайковский, Мересенилор, Штефан-Водэ, пер. Штефан-Водэ – частично с 09:00 – 19:30;

с. Лэпушна: ул. 50 Лет Октября, Г. Котовского, Матросов, Механизаторов, М. Лермонтова, Советов – частично с 08:30 – 20:00.

Яловены:

с. Ципала – частично с 09:30 – 17:00.