Некоторые жители Хынчешт и Яловен останутся в субботу без света

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Premier Energy Distribution сообщает, что в субботу, 22 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии по адресам и в промежутках времени, указанных ниже.

Хынчешты:

с. Логэнешть: ул. И. Крянгэ, И. Некулче, Логэнешть, М. Когылничану – частично с 08:30 – 19:30;

с. Кэрпинянка: ул. Кэрпинянка, Индепенденцей – частично с 08:30 – 19:30;

с. Валя Флорий – частично с 08:30 – 19:30;

с. Перень – частично с 08:30 – 20:00.

Яловены:

с. Милештий Мичь – частично с 09:10 – 13:00.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону круглосуточной службы: 022-43-11-11.