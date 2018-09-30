Некоторые жители города Ватра останутся в понедельник без воды

Некоторые жители города Ватра останутся в понедельник без воды

Жители улицы Малул Дрепт а Лакулуй Гидигич города Ватра, останутся в понедельник, 1 октября, без воды в кране.

О предстоящих отключениях потребителей предупреждает поставщик услуги. Так, подача питьевой воды будет прервана с 09.00 до 17.00 часов в связи с работами по подсоединению нового участка водопровода по шоссе Скулень-Унгень.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. В то же время их призывают запастись водой на время отключения.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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