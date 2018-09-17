Некоторые жители Гидигича временно останутся без воды в кране во вторник

Некоторые жители Гидигича временно останутся без воды в кране во вторник

Как сообщает поставщик, подача услуги будет приостановлена с 09.00 до 15.00 в связи с выполнением работ по промывке водонапорных башен и водопровода. 

Отключения затронут потребителей, проживающих в домах по улицам В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, M. Витязул, Ред. Казакулуй, В. Омулуй, Мирча чел Бэтрын, Алба-Юлия, Пэчий, Нукарилор и Гиочеилор. Поставщик приносит свои извинения за доставленные неудобства и призывает граждан запастись водой на время отключения.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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