Некоторые жители Гидигича в понедельник останутся без воды

Некоторые жители Гидигича в понедельник останутся без воды

Потребители, проживающие на ряде улиц в коммуне Гидигич муниципия Кишинёв, останутся без воды в понедельник, 3 июня. Отключения запланированы на период с 09.00 до 17.00, когда в этом населённом пункте будут проводиться плановые работы по промывке и дезинфекции водонапорных башен.

Как сообщает АО „Apă-Canal Chişinău”, водоснабжение будет прервано на улицах В. Микле, Гр. Уреке, M. Витязул, Ред. Казакулуй, В. Омулуй. Ком. дин Парис, Солтис, Б. Главан, Шт. чел Маре, М. чел Бэтрын.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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