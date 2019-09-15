Некоторые жители Гидигича останутся в понедельник без воды в кране

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Потребители на нескольких улицах в коммуне Гидигич останутся в понедельник, 16 сентября, без воды. Отключения запланированы с 09.00 до 17.00, в связи с проведением работ по очистке и дезинфекции водонапорных башен в населенном пункте.

По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, подача питьевой воды будет прекращена на улицах Парижская коммуна, И. Солтыс, Б. Главан, Штефан чел Маре и Мирча чел Бэтрын. Воды не будет на улицах Хаждеу, Дечебал, Ю. Гагарин, И. Крянгэ, М. Эминеску, В. Микле, Шербан, Некулче, Пушкина и 9 Мая, предедаёт ipn.md.

После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.