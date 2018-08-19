Некоторые жители Гидигич останутся в понедельник без воды в кране

Некоторые жители Гидигич останутся в понедельник без воды в кране

Об этом потребителей предупреждает поставщик услуги.

По информации АО «Apă-Canal Chişinău», в связи с выполнением плановых работ компанией «Gas Natural Fenosa», возможно отключение электроэнергии, что приведет и к прекращению подачи воды.

Так, в понедельник, 20 августа, без воды в кране с 13.00 до 18.00 временно останутся жители коммуны Гидигич, проживающие по следующим улицам:

  • Матеевич, 2 – 14;
  • Сфатул Цэрий (частично);
  • Друмул Быкулуй (частично).

Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись необходимым объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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