Некоторые жители Гидигич останутся в понедельник без воды в кране

Об этом потребителей предупреждает поставщик услуги.

По информации АО «Apă-Canal Chişinău», в связи с выполнением плановых работ компанией «Gas Natural Fenosa», возможно отключение электроэнергии, что приведет и к прекращению подачи воды.

Так, в понедельник, 20 августа, без воды в кране с 13.00 до 18.00 временно останутся жители коммуны Гидигич, проживающие по следующим улицам:

Матеевич, 2 – 14;

Сфатул Цэрий (частично);

Друмул Быкулуй (частично).

Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись необходимым объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.