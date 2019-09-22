Некоторые жители Гагаузии и Штефан-Водэ останутся без света в воскресенье

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Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 22 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Гагаузии:

Комрат: ул. Буденый, пер. Буденый, Косманавтов, пер. Диаченко, Ялпужская, Кузнецов, Ленин, Рыбхоз – частично с 08:00 до 17:00;

с. Чок-Майдан: ул. 28 Июня, Комсомольская, Димова, Г. Котовский, М. Горький, М. Фрунзе – частично с 08:00 до 17:00.

Перерывы в электроснабжении ожидаются и в Штефан-Водском районе. Так, обесточенными окажутся жильцы следующих домов:

с. Паланка: ул. М. Эминеску, Ливезилор, Суворово, Четатя Алба, Паланка – частично с 08:10 до 20:10.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.