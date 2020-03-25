Некоторые жители Чекан останутся в среду без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ, не будет электричества у потребителей, проживающих по следующим адресам на Чеканах:

ул. Мирча чел Бэтрын 20/1, 20A, 22/5, 24/3 – с 09:10 до 14:00.

ул. Кэлэторилор 10-38, 70, 31-99, пер. Кэлэторилор 28, 28A, Мовилень 13, 17, 23, 26, 33, 43, 75, Св. Параскива 21, 21/1, В. Маяковский 40-58, Волунтарилор 15, 15A, 16, 16/1, 18/1, 18/2, 18/3, 18/5 – с 09:20 до 14:00.

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