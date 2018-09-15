Некоторые жители Чекан останутся сегодня без света

Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 15 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

В это время будут проводиться различные работы. Так, света в промежутках времени, указанных ниже, не будет по следующим адресам в Кишиневе:

1. Чеканы:

– ул. Узинелор 6, 15 – с 09:00 до 18:00;

2. Чеканы, с. Думбрава:

– ул. Бот Михаил, Друмул Вилелор, Дурлешть, Фынтынилор, Фрумоаса, Игорь Виеру, Иоан Ботезаторул, Чиботарь, Садовяну, Митр. Петру, Приетенией, Рарештий, Св. Георге, Теилор, Виерул, Зэвойулуй – частично с 09:00 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по круглосуточному номеру: 022-43-11-11.