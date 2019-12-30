Некоторые жители Чекан останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ не будет электричества у потребителей, проживающих по следующим адресам на Чеканах:

Транснистрия, 24, Волунтарилор, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 7 – с 09:10 до 16:00.

Мария Дрэган, 17, 19, 21, 23, Мештерул Маноле, 9, 18, Отоваска, 27A, Узинелор, 10/2, 12, 12/6, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21B, 23, 23A, 23/1, 27 – с 09:10 до 13:00.

Андрей Избаш, 4, 14 – 20, 32 – 38, 9 – 41, 47, Тырговиште, 5A, 6, 7A, 8, 40 – 46, Вадул-луй-Водэ, 155 – с 09:10 до 16:00.