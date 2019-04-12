Некоторые жители Центра останутся в субботу без воды

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АО “Apă-Canal Chișinău” сообщает, что в субботу, 13 апреля, вероятно временное прекращение водоснабжения на некоторых улицах сектора Центр.

Перебои с водой ожидаются на улицах А. Янку, Бэлэнеску, Св. Петру, Св. Георге 3-13, 2-36 (включая дроби), Жунимя 9, 10,11, Тигина 52-54, 67, Хыждэу 46-70, 27-37, Г. Уреке 2, 11-19.

Водоснабжение будет прервано в период с 10.00 до 15.00. После завершения работ подача воды будет возобновлена.

Для получения дополнительной информации потребителям следует звонить в Центральную диспетчерскую по тел. 022-25-66-66 или 022-85-77-77.