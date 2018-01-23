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Некоторые жители Центра останутся в среду без воды

Некоторые жители Центра останутся в среду без воды

Запланированные отключения электричества повлекут за собой и приостановление водоснабжения. 

Таким образом, без электричества и без воды в среду, 24 января, с 13.00 до 18.00 останутся жильцы домов, расположенных по адресам: Друмул Виилор, 26-30, включая дома с дробью.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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