Некоторые жители Центра останутся сегодня без света

0

Premier Energy Distribution сообщает, что в субботу, 25 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. А. чел Бун 89, 98, 9990, Б.-Бодони 53 – с 08:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.