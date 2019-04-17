Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся сегодня без электричества

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Центр:

– А. Щусева, 1, 2, 3, Букурешть, 1-9, 2-10, Кочиерь, 2-14, 3-11, Фьерарилор, 1-17, 2-20, переулок Фьерарилор, 1-5, 2-8, Л. Толстой, 7-23, 14, 20-30, 24/1, Негурень, 1-15, 2-12, Сэрэтень, 1-7, 2-8, Суручень, 1 – с 09:00 до 17:00. – Хынчештское шоссе, 60/1, 60/4, Академией, 999 – с 09:00 -до 13:00. – Леха Качинского, 2/1, 2/2, 2/3, 6/1, Спрынченоайя, 1/1, 6 – с 13:00 до 17:00. – М. Чеботарь, 11, 13, А. Щусева, 98, 94 – с 09:30 до 17:00. – Друмул Виилор, 40, 42, 42/3, 999, Пьетрарилор, 2, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 – с 14:00 до 17:00.

Рышкановка:

Албишоара, 68/2, Дойна, 156, 189, 191, 201, 203, 203/1, 203/2, 999, 9004, 9999 – с 09:35 до 17:35.