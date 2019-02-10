Некоторые жители Центра и Чекан останутся в понедельник без воды в кране

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О предстоящих отключениях, связанных с проведением плановых работ, сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов в столичном секторе Центр, расположенных по адресам:

Николае Йорга, 9, 7/1,16;

М. Когэлничану, 60.

Также в понедельник с 09.00 до 15.00 не будет воды в доме по адресу Алеку Руссо, 9/2.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.